Sanremo: sabato prossimo giornata di pulizia delle spiagge con 7 influencer da 15 milioni di follower

E’ stata presentata oggi pomeriggio, con una innovazione tecnologica, l’iniziativa che si svolgerà sabato prossimo a Sanremo. La novità di oggi riguarda il fatto che la presentazione è avvenuta in diretta Instagram sui canali ufficiali del Comune e in collegamento con chi ha proposto il progetto.

L’appuntamento riguarda una giornata di pulizia che si svolger ai bagni ‘Da Rinaldo’ sul lungomare Vittorio Emanuele, organizzata da 7 influencer social che contano in totale circa 15 milioni di follower da tutto il mondo. I 7 organizzatori hanno eseguito delle ricerche ed hanno scoperto come la Liguria abbiamo subito gravi danni dalle mareggiate, che hanno portato anche tanta immondizia sulle coste.

I 7 influencer protagonisti dell’evento vivono insieme in una villa ed amano essere chiamati più ‘creator’ che influencer: “Siamo amici e ci serviva un posto per stare insieme e svolgere il nostro lavoro”. Sabato ci saranno tutti a Sanremo: Lele Giaccari, Davide Vavalà, Diego Lazzari, Patrizio Morellato, Federico Assini, Pietro Storti e Rebecca Parziale, tutti intorno ai 20 anni.

Gli influencer saranno parte attiva dell’appuntamento e hanno già lanciato una serie di messaggi sui social, per radunare più gente possibile. “Sono davvero felice – ha detto l’Assessore Sara Tonegutti – anche perché ho notato che ci sia una sorta di distacco dalla realtà, per le tematiche”.

Il Consigliere Lorenzo Marcucci ha accolto con grande favore i ragazzi: “Siamo di fronte a una manifestazione che denota come i giovani vogliano prendersi la responsabilità civile e sociale per costruire un mondo migliore. Noi siamo nati con la consapevolezza che questo mondo non sarà eterno, mentre i più giovani stanno lottando per cambiare le cose”.

L’appuntamento di sabato prossimo verrà riproposta in altri luoghi: “Lo faremo perché il futuro è nostro e dobbiamo cercare di salvaguardare la natura. Abbiamo già ricevuto dai social messaggi che ci confermano la presenza di molte persone che ci daranno una grossa mano”. Amaie Energia fornirà sacchetti e guanti ai partecipanti.