Sanremo: dopo l’onda Festival il sindaco Biancheri guarda al futuro “La questione non è Ariston o PalaFestival, tutta la città deve essere un palco” (Video)

Che la settimana del 73° Festival di Sanremo sia stato un successo senza precedenti è ormai cosa nota, discussa e analizzata da più parti. Ora è il momento di guardare al futuro. C’è un evento da far crescere ancora, una città da coinvolgere, un rapporto con Rai da portare avanti su nuove basi. Lo sa bene il sindaco Alberto Biancheri che, smaltita l’onda lunga della settimana più ‘calda’ dell’anno, è già al lavoro per preparare l’edizione numero 74, la decima per lui, l’ultima del suo doppio mandato.

Le novità sul tavolo sono molte, dai colloqui con la Rai alla convenzione in scadenza a dicembre, dall’organizzazione della città alla costituzione di una ‘squadra Festival’ interna al Comune. Nell’intervista rilasciata al nostro giornale il primo cittadino, tra emozioni personali e questioni pratiche e politiche, mette le prime basi per il Festival che sarà e, soprattutto, per il futuro della trasmissione più importante della televisione italiana.

L'intervista

Video realizzato Dreamage su commissione dell’assessorato al Turismo del Comune di Sanremo