Incidente in campagna, questa mattina poco prima delle 10 a Dolcedo. Un uomo di 70 anni si è tagliato al volto mentre stava lavorando con la motosega.

E’ stato lui stesso a chiamare i soccorsi e, sul posto, è intervenuto il personale medico del 118 e l’ambulanza della Croce Bianca di Imperia per curarlo. E' stato poi portato in ospedale in codice giallo di media gravità.