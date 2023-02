Sanremo: serie di episodi di violenza in carcere, l'Onorevole Enrico Costa presenta un'interrogazione al Ministro Nordio

A seguito dell'ennesimo episodio di violenza in carcere, in occasione della visita del Garante Regionale dei Detenuti Doriano Saracino, su invito del responsabile provinciale Legalità Mariano Damu e di quello regionale per la Giustizia Duccio Guidi, l'Onorevole Enrico Costa di ‘Azione’ ha presentato al Ministro Nordio un'interrogazione circa i provvedimenti che intenda prendere per la casa circondariale di Sanremo.

“Negli ultimi tempi – è scritto nell’interrogazione – il carcere si è contraddistinto per una serie di episodi di violenza (atti di autolesionismo, incendi appiccati dai detenuti nelle camere detentive, risse, aggressioni) che hanno messo a rischio l'incolumità del personale di polizia penitenziaria e degli stessi detenuti. Diversi eventi critici ad opera di detenuti affetti da problemi psichiatrici si sono verificati inoltre durante la visita all'Istituto del garante regionale dei detenuti, Doriano Saracino”.

“Il carcere di Sanremo – prosegue Costa - è privo di un medico specialista in psichiatria in grado di fornire assistenza costante e di un dirigente sanitario responsabile del servizio di medicina penitenziaria. In questo contesto è particolarmente difficile mantenere l'ordine e garantire che le condizioni all'interno dell'istituto siano rispettose della dignità delle persone detenute. A ciò si aggiunge la cronica carenza di personale con il ruolo di sottufficiali e ispettori, per i quali si registra una scopertura di circa il 75 per cento, nonché di educatori, che potrebbero svolgere una funzione di filtro e risolvere alcune delle problematiche dei detenuti. Non risultano inoltre adeguatamente utilizzati gli spazi che l'istituto penitenziario di Sanremo avrebbe a disposizione per il lavoro penitenziario, che potrebbero essere messi in funzione tramite convenzioni con privati”.

L’Onorevole Costa ha chiesto al Ministro se è a conoscenza delle problematiche e come ritiene di intervenire in merito.