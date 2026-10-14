Vallecrosia al Mare, cantiere in via Don Bosco. La minoranza: "Persone cadute e carrozzine in mezzo alla strada, è molto pericoloso" (Foto e video)

"Come mai il cantiere in via Don Bosco non è ancora terminato? Qual è il cronoprogramma del cantiere? Perché il cantiere non è messo in sicurezza?" - chiedono i consiglieri comunali di minoranza a Vallecrosia al Mare Valeria Cannazzaro, Marilena Piardi e Patrizia Biancheri.

"Si tratta di un cantiere che era già iniziato durante la nostra amministrazione" - specifica la minoranza - "Il cronoprogramma prevedeva il termine dei lavori entro il dicembre 2025. Abbiamo poi appreso che ci sarebbe stata una proroga ma, ad oggi, la via è abbandonata a sé stessa, il cantiere è ancora aperto e non risulta essere messo in sicurezza".

"Cittadini, e non, possono transitare dentro al cantiere, che non è recintato, ed è molto pericoloso" - sottolinea la minoranza - "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini per pericolo di caduta, per persone che sono già cadute e per le carrozzine che non riescono a transitare e così camminano in mezzo alla strada anche contromano. E' una via molto frequentata perché collega l'Aurelia e il mare con uno dei quartieri più popolati della città. Chiediamo, dunque, all'Amministrazione comunale di darci risposte, di mettere in sicurezza il cantiere o di non renderlo fruibile alla città perché è un rischio".