VisitBordighera approda alla Bit di Milano: la presentazione del nuovo sito turistico nelle fiera dedicata al turismo

Bordighera ieri mattina ha presentato a Bit Milano, una delle più importanti fiere su scala europea (12 - 14 febbraio), il nuovo sito turistico www.visitbordighera.it. L'appuntamento, che si è tenuto presso lo stand di Regione Liguria, ha visto la partecipazione del Vice Presidente e Assessore al Marketing territoriale di Regione Liguria Alessandro Piana, dell'Assessore al Turismo di Regione Liguria Augusto Sartori e dell'Assessore alle Manifestazioni di Bordighera Melina Rodà; presente anche Stefano Tulli della società Winedering srl, destination manager della città delle palme.

"Visitbordighera.it è un vero e proprio portale che presenta esperienze ed attività e offre informazioni utili ed aggiornate. Realizzato secondo le direttrici del Piano di Sviluppo Turistico che l’Amministrazione della città delle palme ha intrapreso in orizzonte di medio termine, visitbordighera.it è natura, outdoor, cultura, storia, enogastronomia e tante altre opportunità da scoprire e approfondire; tutto, con bellissime immagini che raccontano quanto sia variegato e meraviglioso il territorio di questa parte di Liguria, ogni giorno dell’anno" - sottolineano dal Comune.

Alessandro Piana, Vice Presidente e Assessore Marketing territoriale di Regione Liguria ha detto: "Riqualificare e innovare l’offerta turistica ripensando alla veicolazione degli eventi in funzione di chi li vive vuol dire partire dai punti di forza di costa ed entroterra per arrivare ai profili meno conosciuti ed attivare uno sviluppo ancor più a misura d’uomo. Un obiettivo sicuramente centrato dalla nuova strategia del Comune di Bordighera che valorizza esperienze differenti dalla dolce vita della Riviera all’outdoor passando per la cultura e le eccellenze del gusto. Presentarle alla Bit, appuntamento strategico e di primo piano del settore, riveste un particolare valore coniugando innovazione nelle proposte di viaggio e flessibilità. La sfida della Regione Liguria con Agenzia in Liguria è oggi quella di consolidare gli ottimi risultati di presenze del 2022 e rafforzare ulteriormente la destagionalizzazione".

Augusto Sartori, Assessore al Turismo di Regione Liguria ricorda: "Non solo turismo balneare ma anche eventi, outdoor, enogastronomia, whale-watching con lo spettacolo unico del Santuario dei Cetacei e tanto altro ancora. Il Ponente ligure propone moltissime alternative a chi, alla spiaggia, in vacanza decide di dedicarsi ad altre attività. Il nuovo sito turistico del Comune di Bordighera, realizzato grazie anche alla collaborazione di Regione Liguria ed Agenzia In Liguria, sarà certamente un validissimo strumento per chi desidera trascorrere un piacevole soggiorno in quel territorio. La promozione della Liguria, iniziata quest'anno tradizionalmente con il Festival di Sanremo appena terminato, continua con la Bit di questi giorni e proseguirà per tutto il 2023 con una lunga serie di eventi. Il nostro obiettivo è fare sì che Bordighera torni ad essere riconosciuta tra le capitali del turismo ligure".