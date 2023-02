Gori 2.0: Amalia Brava, l’ex alunna della Gori Hair School che da Sanremo vola a Berlino

La Gori Hair School si dimostra ancora una volta leader del settore, la scuola prepara ormai da diversi anni parrucchieri che hanno successi in tutto il mondo. Una delle ex alunne della scuola è Amalia Brava.

La sua passione per l’hair-care e per la moda nasce da bambina quando alla tenera età di otto anni inizia a fare pieghe a tutta la sua famiglia. Una volta arrivata a Sanremo inizia il suo percorso professionale e decide di iscriversi alla Gori Hair School. Nel 2009 frequenta il primo anno, dove impara le basi per diventare un parrucchiere professionista, dal secondo anno invece il corso diventa più intensivo e apprende tutte le tecniche necessarie per taglio e colore. Nel terzo anno di scuola riesce non solo ad ottenere il diploma, che dà la possibilità di aprire un proprio negozio ma riesce a vincere diversi concorsi a Milano, ottenendo così la possibilità di partecipare a corsi formativi molto importanti per la sua carriera.

L’accademia di Arma di Taggia è riuscita a dare in soli tre anni una formazione completa ad Amalia, molto stimolante anche dal punto di vista artistico. Oggi Amalia vive in a Berlino dove lavora come parrucchiera di un’importante negozio. L’ex alunna della Gori Hair School adora ogni giorno far felici i suoi clienti, li accoglie sempre con un sorriso cercando in tutti i modi di farli sentire a proprio agio, il benessere infatti non è solo quello del corpo ma anche quello emozionale.

La soddisfazione più grande di Amalia è stata quella di poter viaggiare grazie alla sua professione. Il suo sogno nel cassetto è quello di insegnare un giorno in un’importante accademia e creare delle collezioni di moda collaborando con altri parrucchieri.