Sanremo: il Comune concede il brand al 'Fanta' del Bar Papalina, in cambio una percentuale sugli incassi (Video)

FantaSanremo è sicuramente una parte del Festival della Canzone che più sta crescendo attorno alla kermesse canora matuziana. Un’idea che inizialmente poteva sembrare strana ma che, in pochissimo tempo è diventata vincente per ‘accodarsi’ alla gara vera e propria, prendendo spunto dal più conosciuto ‘Fanta’ calcistico.

E l’Amministrazione comunale ha preso una importante decisione per il futuro. Di concerto con l’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, e al Sindaco Biancheri, il Consigliere Mario Robaldo (che ha seguito la logistica e gli accordi con chi gestisce il gioco) per evitare attriti e, invece, far crescere ancora il prodotto.

In teoria, infatti, il Comune avrebbe potuto intervenire sull’utilizzo del brand ‘Sanremo’, bloccando di fatto il ‘Fanta’ legato al Festival, oppure trovare un accordo. E’ stato deciso di seguire la seconda via, concedendo l’uso del nome e, addirittura, dando uno spazio all’infopoint del Palafiori. In cambio il Comune otterrà una percentuale dei ricavi che gli organizzatori avranno quest’anno e per le prossime stagioni.

Entusiasta il Consigliere Robaldo: “I ragazzi del ‘FantaSanremo’ hanno lavorato benissimo ed è stato importante trovare un accordo. Il gioco sta ottenendo un successo incredibile e sta garantendo anche l’avvicinamento dei più giovani al Festival, insieme al lavoro del direttore artistico della manifestazione. Ora stiamo parlando già con i ragazzi del ‘Papalina’ per il prossimo anno e ci sono molte idee sul tavolo. Le analizzeremo per tempo e, sicuramente, il ‘FantaSanremo’ crescerà ulteriormente nei prossimi anni. Penso e spero che i ragazzi del bar siano rimasti soddisfatti e vedremo se gli spazi affidati quest’anno al Palafiori basteranno. Quest’anno lo abbiamo allestito all’ultimo momento e, se servirà, troveremo un luogo più ampio”.