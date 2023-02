Sanremo: domenica prossima, rappresentazione teatrale al Floriseum, Museo del Fiore

Domenica prossima al Floriseum, Museo del Fiore di Sanremo, alle ore 18, si terrà una rappresentazione teatrale, ad ingresso libero, con l’attrice Marì Therese Maillet per la regia di Enzo Mazzullo.

Anna, interpretata da Marì Therese Maillet (nella foto) è una donna di mezza età con alle spalle un copioso matrimonio fitto di delusioni, tradimenti, sotterfugi e altro che la porta ad uccidere Tonino, il marito. Da quel momento, inizia lo stratagemma per disfarsene ma allo stesso tempo il desiderio di non separarsi da lui.

L’attrice Marì Therese Maillet viene avvicinata da Enzo Mazzullo nel settembre del 2022, durante l’itinerante di Ospedaletti dove la stessa interpretava un quadro scenico per conto del Teatro del Marchingegno. Mazzullo gli propone il monologo e da quel momento comincia l’avventura. “Inseguo questo monologo da decenni – spiega Mazzullo -, l’autore lo scrisse prettamente al Femminile senza soluzione e trasposizione alcuna… mi stavo rassegnando quando conosco Marì e decido quindi di dedicarmi alla regia. Per niente facile l´approccio iniziale ma con un attrice così, certi sacrifici vanno affrontati per il bene del risultato finale”.