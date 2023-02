Ventimiglia, lavori di pedonalizzazione in via Biamonti-via Ruffini e allargamento marciapiede di via Roma: al Comune oltre 12mila euro

Al comune di Ventimiglia andranno 12.238,96 euro, che saranno destinati agli incentivi, di cui l’80 per cento assegnato alle funzioni tecniche e il 20 per cento al fondo per l’innovazione, per i lavori di pedonalizzazione di via Biamonti- via Ruffini e all’allargamento di un tratto di marciapiede di via Roma. Lo stabilisce una determina dell’8 febbraio scorso.