Sanremo: si è concluso 'Orienta... benessere' all’Istituto 'Ruffini-Aicardi', la soddisfazione del dirigente scolastico

“Personalmente, e anche a nome dei docenti, ringrazio i professionisti, gli enti e le associazioni del settore che, con i loro interventi, hanno collaborato al successo della nostra iniziativa. Orienta...benessere, un progetto dedicato agli studenti dell’Istituto Professionale Sociosanitario e Tecnico Turistico, ha voluto promuovere la salute e il benessere in senso ampio, includendo anche altri aspetti quali prevenzione e sicurezza, tutela dei diritti, inclusione e solidarietà sociale".

Interviene in questi modo Maria Grazia Blanco, Dirigente scolastica del 'Ruffini-Aicardi' al termine di 'Orienta...benessere' che ha visto, per l’intera settimana, l'intervento degli esperti, in presenza o da remoto, mettendo a disposizione degli studenti del plesso di Bussana-Valle Armea la loro esperienza.

"Sono state proposte interessanti attività - prosegue - professionalizzanti per gli studenti del Sociosanitario e, comunque, sempre formative e di crescita personale anche per gli studenti del Tecnico Turistico. La scuola è un luogo di apprendimento, ma anche di confronto e crescita personale e, sicuramente, una proficua collaborazione con l’ambito sanitario e sociale è una strategia vincente. Il Ruffini-Aicardi è una realtà radicata sul territorio, con un’offerta didattica che include numerosi progetti per fare acquisire agli studenti competenze di cittadinanza fondamentali per il loro futuro”.