Le parole di Zelensky al Festival di Sanremo: "Un giorno ascolteremo tutti insieme la canzone della vittoria"

Volodymyr Zelensky ha fatto pervenire il suo messaggio rivolto a tutti gli italiani al Festival di Sanremo.

A riportare le sue parole (che inizialmente dovevano essere trasmesse in un messaggio video, poi trasformato in un testo scritto, ndr) è stato il direttore artistico della kermesse, Amadeus: "Da più di sette decenni il Festival si sente in tutto il mondo e vince la musica. Sfortunatamente, l'umanità crea non solo cose belle. Nel mio Paese si sentono spari ed esplosioni, ma vinceremo insieme al mondo libero, grazie alla voce della libertà, della democrazia e della cultura. Ringrazio il popolo italiano e i suoi leader che ci avvicinano a questa vittoria.

Il presidente ucraino ha poi esteso un invito ai vincitori a venire in Ucraina al termine della guerra: "Invito i vincitori di quest'anno a Kiev nel giorno della vittoria. Vittoria che sarà creata in condizioni estremamente difficili.



Grazie ai nostri difensori. Tante canzoni sono già state scritte, ne ascolterete una oggi.

Un giorno ascolteremo tutti insieme la canzone della vittoria"

A chiosa del messaggio, si è svolta anche l'esibizione del gruppo Antytila che ha cantato il pezzo "Fortezza Bakmut".

"L'ucraina combatte e non si arrende - ha commentato a fine dell'esibizione il frontman del gruppo -. Tutto il nostro paese sta combatte una guerra che non abbiamo iniziato noi, stiamo combattendo per il nostro futuro e per il nostro ideali, comuni con i vostri. L'Ucraina combatte, l'Ucraina resiste, l'Ucraina vincerà".