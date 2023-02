Sanremo: anche quest'anno tanti protagonisti del Festival in studio di registrazione al 'Quick Music' (Foto)

Anche quest'anno lo studio di registrazione ‘Quick Music’ si conferma un punto di riferimento per gli artisti del Festival di Sanremo.

“E' sempre un enorme piacere, per me, ospitare questi grandi nomi - dice Ferdinando Mongelli responsabile della storica sala musica sanremese – anzi è un peccato che ci sia solo un festival all'anno. Se fosse per me ne farei uno ogni settimana. Sono molto contento di come sono andate le cose anche durante questa edizione”.

Hanno lavorato al ‘Quick’ Manuel Agnelli, gIANMARIA e Tananai per una serie di prove musicali. Anche l'attrice Antonella Salvucci ha registrato un brano inedito prodotto dal musicista Chanty. “Per me ogni giorno del Festival di Sanremo è sempre una sorpresa – termina Mongelli - e ormai il mio motto è diventato ‘Non sai mai chi entrerà da quella porta’. Quindi sono sempre piacevolmente in attesa di altri arrivi, qui niente è impossibile. W la musica!”