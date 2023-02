Ha vinto Mengoni, viva Mengoni! Ma a Sanremo ha vinto la città, ecco come è andata la notte della finale (Foto e Video)

Ha vinto Mengoni, un successo annunciato da tempo, ma ha soprattutto vinto la città di Sanremo, in questo caso un ritorno alla vittoria dopo due anni di sofferenze. Tutto comincia tre anni fa, quando il Festival trova il palco di piazza Colombo e un interesse che supera a tratti anche quello degli anni ’80 e ’90 quando arrivavano i miti della musica dall’estero.

La promessa è quella di proseguire su quella strada ma, proprio in quei giorni arriva la pandemia e tutto si chiude. Il 2021 è stata l’edizione più drammatica, con bar e ristoranti stoppati dal Covid mentre lo scorso anno qualcosa si è mosso ma i fasti del 2020 erano lontani. Il 2023 potremmo finalmente chiamarlo l’anno della ripartenza e stanotte siamo andati a provarlo con Roberto Vassallo e Mattia Pastorino, i nostri ‘uomini della notte’.

Già ieri abbiamo visto una marea umana muoversi per la città e ieri sera chi doveva mangiare o bere qualcosa doveva sgomitare per potersi sedere. La normalità, quella del Festival che è tornato agli anni d’oro e che ora dovrà essere ripensato proprio per fare in modo che quei pochi disagi che residenti e turisti hanno dovuto sopportare, possano essere risolti.