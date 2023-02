Il Festival del Disarmo contro Zelensky a Sanremo: tra bandiere della pace e della Russia, 'Assange eroe'

Sanremo è anche il Festival del Disarmo. Sono alcune centinaia i manifestanti che si sono riuniti oggi pomeriggio a Pian di Nave. La protesta è nata in seguito all'annuncio sulla presenza di Zelensky durante la serata finale del Festival di Sanremo. Presenza poi diventata la lettura di un messaggio del presidente dell'Ucraina.

Una piazza composta da diverse anime. Si va da chi impugna la bandiera della pace a chi fa sventolare fiero la bandiera russa e non sono mancati anche interventi 'no-vax'. Forti anche i messaggi contro il Festival di Sanremo, la Rai e in generale la conduzione e la direzione artistica, a causa della decisione assunta sulla presenza del presidente ucraino.

Intorno al palco anche tanti cartelli per dire no all'invio di armi all'Ucraina, contro la Nato e in generale contro i conflitti armati, oltre ad un cartonato di Juliane Assange. Il famoso attivista australiano e fondatore di Wikileaks è stato più volte citato dai diversi ospiti della manifestazione, quale unico detentore della verità ed eroe.