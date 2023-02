Sanremo 2023: Sethu primo al Fantasanremo ma ultimo in quota. Mengoni ancora in testa, Mr Rain balza sul podio

Il FantaSanremo impazza a Sanremo 2023: una gara nella gara che per ora vede in testa il giovane Sethu (primo con 235 punti davanti a Paola e Chiara) che incassa un 'bonus' dietro l'altro, ma nelle quote sul vincente della kermesse è un forte candidato per l'ultimo posto. Gli analisti di Planetwin365 e Stanleybet.it offrono il successo a una quota compresa tra 250 e 251 volte la scommessa, insieme a Will e Olly. In cima alla lavagna, Marco Mengoni non ha rivali: i bookmaker si compattano sulla vittoria di "Due vite" a 1,50.



La 'sorpresa' è Mr. Rain che balza sul podio dei favoriti: alla vigilia della kermesse era a 75 volte la scommessa, ora vale 3,50 davanti a Ultimo, che recupera posizioni rispetto a ieri e dimezza la quota da 13 a 5 volte la posta. Ai piedi del podio Lazza a 11, poi Madame a 18 e Tananai a 23. Si sale a 28 per il duo Colapesce-Dimartino, a 46 la vittoria di Giorgia e Rosa Chemical, con i Coma Cose e Gianluca Grignani a 67. Poche chance per LDA e i Modà, entrambi a 76, successo difficile anche per Mara Sattei e Leo Gassman (a 86). A 101 la vittoria di Levante, Ariete, Paola e Chiara, Articolo 31, Gianmaria, Colla Zio. In fondo alla lavagna i Cugini di Campagna sono lontani a 126, davanti ad Anna Oxa a 250.