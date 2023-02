Ingresso in pieno stile Chiara Francini: non scende le scale e arriva dal pubblico

"Non me la sento, preferirei salirle quelle scale", l'arrivo sul palco dell'Ariston in pieno stile Chiara Francini.

L'attrice che co-conduce la quarta serata insieme a Morandi e Amadeus anziché scendere le scale è apparsa tra il pubblico.

Dopo il siparietto l'attrice ha effettivamente sceso la scalinata sanremese indossando un elegantissimo abito blu notte.

Prima di esibirsi nel suo monologo, Chiara Francini si è esibita in un duetto con il direttore artistico per raccontare il momento in cui Amadeus le ha chiesto di venire al Festival.

Tema al centro del monologo dell'attrice il tema della maternità. Un tema delicato affrontato dalla prospettiva di chi, come lei, quell'esperienza non l'ha avuta: "quando qualcuno ti dice che è incinta e tu non lo sei mai stata c'è come qualcosa che ti esplode dentro e mentre ti accade tutto questo tu devi festeggiare".

Un discorso che parla di una condizione in cui si identificano molte donne, funambole tra il desiderio di avere un figlio e non averlo.

"La parte più difficile di fare un figlio è immaginarselo. Da qualche parte io so di essere una donna di merda perché non so cucinare, non mi sono sposata e non ho fatto figli, è una voce. Tu sarai lì ricordarmi che la mia giovinezza è finita e penso che mi farai così felice che non mi farai più così felice"