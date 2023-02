Sanremo: Berrino sulla performance di Fedez "Non può usare un canale pubblico per messaggi del genere" (Video)

Un successo senza precedenti per le due prime serate del Festival di Sanremo, entrambe sopra il 60% di share. Percentuali ‘bulgare’ che, però secondo il Senatore Gianni Berrino, vedono la kermesse canora con alcune situazioni negative.

In particolare sulla performance di Blanco: “Non sono certo queste sfumature che garantiscono il successo del Festival. Non sono convito della dinamica dei fatti, una provocazione e un gesto gravissimo. Le scuse non sono sufficienti”.

Ancora più dura la dichiarazione sull’esibizione di ieri di Fedez: “Dice di assumersi le responsabilità ma questo è così quando si fa un concerto proprio mentre sfruttare un canale pubblico per lanciare messaggi negativi contro il Governo non può certo farlo. Parlare di un vice Ministro in un vestito da Carnevale, criticabile quanto si vuole, non penso sia proprio assumersi le proprie responsabilità”.

Cosa si aspetta a livello mediatico oggi sulla esibizione di Fedez: “Non è solo aver strappato la fotografia, ma sono i messaggi contro il Governo. Il Festival viene visto da tutti, persone di destra, centro e sinistra o anche chi non crede alla politica, cristiani, mussulmani e buddisti. Non si può usare il palco per lanciare messaggi contro qualcuno”.