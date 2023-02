Sanremo: per una scarpa di Lazza follia di fronte all'hotel, un 40enne la ruba ad un giovane fan (Foto)

Al Festival di Sanremo vale tutto… o quasi. E può succedere davvero l’impensabile. Basta una scarpa da ginnastica autografata e scoppia il finimondo.

E’ accaduto ieri pomeriggio, quando il noto rapper Lazza si è intrattenuto con centinaia dei suoi fan assiepati davanti alla scalinata dell’hotel de Paris, in corso Imperatrice. Sempre molto disponibile ha iniziato a parlare con tanti giovani presenti e, alla fine, forse su richiesta di uno di loro, si è tolto una scarpa da ginnastica che stava indossando, l’ha autografata e l’ha gettata tra la folla.

Si è ovviamente creato un capannello di giovani, che volevano assicurarsi quello che per loro è un vero e proprio cimelio, un trofeo da far vedere agli amici. Uno di loro è riuscito a prenderla e, felice come non mai si è allontanato. Ma, a quel punto è intervenuto un uomo, un 40enne che gli ha strappato via la scarpa.

Un bodyguard dello staff di Lazza se ne è accorto e, sceso in strada, ha cercato di fermarlo. Ne è nata una discussione, a tratti anche molto forte, è tra uno strattone e l’altro, il bodyguard ha cercato di far restituire la scarpa. Ma il 40enne non ha voluto minimamente cedere.

Alla fine è fuggito via con il suo ‘trofeo’ lasciando deluso il giovane che lo aveva ‘conquistato’. Al Festival può succedere anche questo. E’ la follia di Sanremo dove, per una settimana, vale tutto… o quasi.