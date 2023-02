Terremoto tra Turchia e Siria, a Dolceacqua e a Isolabona una raccolta di beni di prima necessità

Da venerdì prossimo a Dolceacqua inizierà una raccolta di beni e materiali di prima necessità che verrà poi consegnata ai campi di emergenza che si trovano al sud della Turchia. Un’iniziativa messa in atto dall’associazione di Ambulanze Veterinarie "Emergenza Val Nervia ODV" per aiutare la popolazione colpita dal devastante terremoto che ha causato oltre 11mila morti tra Turchia e Siria.

Da lunedì prossimo, invece, le donazioni potranno essere consegnate anche a Isolabona. “La grave situazione di catastrofe naturale avvenuta tra la Turchia e la Siria, i forti terremoti e le vittime, hanno causato in tutti noi sofferenza e preoccupazione. Stiamo perciò organizzando, per l'occasione, una raccolta di beni e materiali di prima necessità, come dispositivi medici e cibo a lunga conservazione, da consegnare direttamente nei campi di emergenza al sud della Turchia. Potete consegnare le vostre donazioni in piazza Garibaldi a Dolceacqua già da questo venerdì o nella sede Alpini gruppo monte Toraggio in via Roma 57 a Isolabona a partire da lunedì 13 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17" - fa sapere l’associazione di Ambulanze Veterinarie "Emergenza Val Nervia ODV"

Per ulteriori informazioni scrivere alla pagina Facebook dell’associazione di Ambulanze Veterinarie "Emergenza Val Nervia ODV" o chiamare il 3383356511 (Igor).