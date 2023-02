Sanremo 2023: la 73esima edizione del Festival della Canzone è con Cosmopolitan

Fino all’11 febbraio Cosmopolitan a Sanremo The Place, due spazi dedicati a interviste e divertimento, per vivere al massimo l'edizione 2023 del Festival della Musica italiana. All’Hotel Londra e alla Gintoneria, con molti ospiti d'eccezione.



A The Space appuntamenti quotidiani con gli artisti in gara che incarnano maggiormente la voce e le speranza di una generazione emergente, ma anche tanti esponenti di un mondo della musica italiana che sta cambiando velocemente e ancora DJ set, la collaborazione con Radio Italia… Soprattutto la possibilità di vivere a fondo e da vicinissimo le storie i protagonisti e le emozioni dell’evento clou dello spettacolo Italiano: il Festival di Sanremo

Ogni giorno, gli appuntamenti con talent e creator terranno attivissimi tutti sito e i social del brand Facebook, Instagram e TikTok, grazie anche a partner come Rue Des Mille, Vestiaire Collective, a Samsung, Philips Domestic Appliances, Fiat e Westwing. Attraverso di loro il salotto di Cosmopolitan si trasforma in una suite di design che saprà accogliere gli ospiti in uno spazio riconoscibile, fruibile a tutte e tutti sui canali digitali della testata, con contenuti esclusivi.

Gli incontri dalle 18 alle 20

8 febbraio in GINTONERIA

18:30 Coma Cose

18:45 Ariete

19:00 Mr. Rain

19:30 gIANMARIA

19:45 Paola Di Benedetto

9 febbraio in GINTONERIA

Tananai, Merk & Kremont, Rose Villain, Ditonellapiaga, Piuttosto_che, La Coach delle Unghie

10 febbraio in GINTONERIAA

DJ Set con Paoletta e Radio Italia

11 febbraio

Shari, Mariasole Pollio, Collazio, Lollo Barollo + Rocco, Raissa e Momo