Colla Zio, dai live in strada al palco del Festival di Sanremo “È tutto surreale, ma non c’è il 100% di incoscienza” (video)

Una storia già sentita per i Måneskin, un’ascesa che parte dalle strade e arriva sul palco più importante per la musica nazionale.

I Colla Zio arrivano al Festival passando per Area Sanremo in un lungo percorso che li ha portati in pochi mesi dal concorso organizzato dalla Sinfonica alla gara trai big della canzone italiana.

Ieri sera la ‘prima’, un esodio che hanno vissuto con leggerezza ed emozione: “Una sensazione che non abbiamo mai provato, siamo ancora scombussolati, stiamo cercando di decifrare quello che ci è successo. È stato surreale”.

“Ce la stiamo giocando sulle emozioni, cerchiamo di fare quello che possiamo con gli strumenti che abbiamo - hanno aggiunto dalla sala stampa del Casinò di Sanremo - siamo venuti qui come spugne, cerchiamo di imparare quello che possiamo mettendoci in gioco. Torneremo a casa sapendo che non abbiamo fatto tutto perfettamente, ma sarà stato qualcosa di bello. Non c’è il 100% di incoscienza. Suonavamo per strada, giocavamo sull’intreccio delle nostre voci e sulle armonie, le voci sono un nostro punto di forza”.

Il live dei Colla Zio in sala stampa