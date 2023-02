Camporosso: il 24 febbraio al centro 'Giovanni Falcone' lo spettacolo tributo a Vasco Rossi con l'Aceb

Il prossimo 24 febbraio alle 20.30, al centro polivalente ‘Giovanni Falcone’ di Camporosso, Aceb presenta il 1° evento del 2023 con ‘Allerta Rossi’, tributo a Vasco Rossi.

Nel corso della serata, si terrà la cerimonia di consegna dell’assegno al vincitore del bando di Aceb 2022, a ‘Industrie Musicali’ di Vallecrosia, con il progetto sociale ‘Industrie Musicali Band’, musica d’insieme per giovani dai 12 ai 18 anni, patrocinato dal Comune di Camporosso.

‘Allerta Rossi’ è la provocazione artistica di Andrea Murgia, one man show, che ci presenta così il suo tributo a Vasco. Andrea arriva da Genova e con il suo spettacolo è in tour in giro per l’Italia. Due ore di show per divertirsi, cantare ed emozionarsi e, come dice Andrea “Per mettere da parte i propri guai”. Tra le sue recenti collaborazioni citiamo la compagnia Goliardica Mario Baistrocchi, gli artisti Marco Zoccheddu e Leano Morelli.

Per info e prenotazioni biglietti: WhatsApp +39 345-85.17.448 dopo le 17.