Tour e mini crociere in motonave all'interno del Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena

La Sardegna è un’isola che da sempre allieta l’immaginario collettivo di chi sogna una vacanza ai Caraibi senza spostarsi dall’Italia, all’insegna del più completo relax e potendosi riempire gli occhi di un paesaggio mozzafiato, fatto di candide spiagge e un mare cristallino che si infrange sulla sabbia. Ma l’Arcipelago La Maddalena, situato all’interno del Parco Nazionale omonimo, merita decisamente una menzione d’onore ed esige di essere citato tra i luoghi più belli della regione, avendo moltissimo da offrire ai turisti. Una soluzione molto allettante per godersi al meglio questo posto di rara bellezza è quella di partire per una mini crociera o un tour in motonave nell’Arcipelago La Maddalena, come quello che si trova a questo link: https://www.motonavegaribaldi.com. Sono infatti molte le compagnie che propongono queste esperienze tutte da vivere e da ricordare.

Cosa aspettarsi dall’Arcipelago La Maddalena

L’Arcipelago La Maddalena coincide con uno dei punti di maggiore interesse turistico per gli amanti del mare che trascorrono le loro vacanze in Sardegna. Ciò si deve senza dubbio allo splendore delle spiagge, ma non è da sottovalutare nemmeno l’aspetto storico e culturale di queste isole, costellate da palazzi pittoreschi e centri storici davvero graziosi in cui si concentrano l’anima e il cuore degli abitanti. Oltre alle tradizionali occupazioni dei villeggianti, come l’acquisto dei souvenir, le lunghe giornate trascorse in riva al mare e il gustarsi un cocktail rinfrescante, l’Arcipelago La Maddalena è anche la cornice ideale per svariate altre attività, come il trekking e le passeggiate tranquille, grazie alla disponibilità di numerose zone verdi, e infine gli sport acquatici per chi ama l’adrenalina. Insomma, i modi di riempire il tempo e divertirsi non mancano, nonostante l’arcipelago conti una superficie di appena 20 chilometri quadrati complessivi. È un vero piacere per gli occhi esplorare via terra queste isole, ma via mare, grazie a un tour organizzato o a una mini crociera, si potrà approfittare di un punto di vista privilegiato per osservare La Maddalena in tutta la sua bellezza. Inoltre, questa modalità è anche la migliore per scoprire calette e baie meno battute che sapranno incantare qualunque visitatore.

Punti di interesse principale: ecco cosa non perdere

Tra le tappe obbligatorie di un tour all’Arcipelago La Maddalena non può mancare il centro storico dell’isola principale, che si estende tra Piazza Garibaldi e Piazza Umberto I in una moltitudine di viette incastonate tra loro e ricche di un tripudio di negozi e caffè. Di notevole interesse il forte di Sant’Andrea, uno sperone granitico che si erge sulla parte alta della città. In precedenza veniva utilizzato per riporre le navi della Regia Marina Sarda, in seguito adibito a prigione. Chi ama i prodotti artigianali e le tradizioni non può mancare di visitare il sobborgo di Moneta, che si anima con un variopinto mercato straripante di sorprese. Tra esse spiccano tappeti intessuti a mano e oggetti preziosi frutto della lavorazione del corallo. Per quanto riguarda le spiagge, l’Arcipelago La Maddalena dà il meglio di sé: costituito da decine di piccoli isolotti, i punti panoramici che si prestano bene a offrire una nuotata nell’acqua limpida sono moltissimi, tutti da scoprire con un’escursione in barca o un tour in motonave, così da non perderne neanche uno. Tra questi troviamo la caletta che accoglie Il Carlotto, che si trova accanto a un’altra spiaggia, detta La Madonetta, per via della vicinanza con l’omonima chiesa. Cala Lunga è forse una delle più rinomate, per via della candida sabbia , fine e setosa al tatto, ideale per concedersi un momento di relax. La spiaggia Testa di Polpo, invece, è perfetta per chi ama i paesaggi unici, contrapponendo le rocce di granito rosa all’azzurro intenso del mare in un gioco di contrasti unico. Infine, un’ultima meraviglia di particolare suggestione è la Cala Francese, costellata di spettacolari insenature e caratterizzata dalla presenza di una cava ora in disuso.