Cervo, lavori all'acquedotto in via Morene: probabili interruzioni del servizio nel corso della mattinata

Nel quadro delle iniziative dirette al potenziamento della rete idrica a Cervo è prevista anche la posa di una nuova tubazione in via Morene.

I lavori per la realizzazione dell’intervento sono già in corso e prevedono, a questo punto, l'allaccio della nuova tubazione alla rete cittadina con la conseguente necessità di interrompere la fornitura idropotabile all'utenza in maniera generalizzata. L’interruzione è programmata per domani, nella fascia oraria compresa fra le 9 e le 12.

Alla ripresa del servizio, come sempre, potranno verificarsi casi di torbidità dell'acqua erogata che, progressivamente, tenderanno a scomparire.