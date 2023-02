Sanremo: il Sindaco Biancheri dopo l'incontro con Mattarella "Sono state ore di forte emozione personale"

“Ho vissuto le ultime ore con una forte emozione personale. Non solo perché mi preparavo a ricevere un uomo verso cui nutro una profonda ammirazione, ma anche per l'atto rivoluzionario che questa visita avrebbe rappresentato. Per la prima volta nella storia un Presidente della Repubblica in visita al Festival di Sanremo”. Lo ha detto il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, dopo aver incontrato il Presidente.

“È la consacrazione del Festival, fenomeno musicale e culturale che in questi nove anni, da quando sono sindaco, ho visto crescere, esplodere, tornare ai grandi fasti di un tempo. Ma è anche un grande riconoscimento per Sanremo, così legata a questo evento, e che attraverso esso ha contribuito a scrivere pagine di storia del nostro Paese. È a tutto questo che pensavo mentre con grande emozione, in rappresentanza della mia città, della mia comunità, dei miei concittadini, accoglievo questa sera il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.

“Grazie Presidente – conclude Biancheri - Viva il Festival. Viva Sanremo. Viva l'Italia!”