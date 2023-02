Anche Fedez è pronto per le prove di oggi pomeriggio al Teatro Ariston. Questa mattina, senza la moglie Chiara Ferragni ma con tutto il suo staff, è arrivato all’hotel Globo, albergo di piazza Colombo che funge da base per tutta la squadra della Rai.

Non ha disdegnato i classici autografi e selfie, con i suoi fans per poi andare in terrazza per rilassarsi un po’ al sole, nonostante il forte vento che purtroppo sta imperversando sulla città dei fiori.

(Foto di Tonino Bonomo)