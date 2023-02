Buona la prima al Victory Morgana Bay! Una festa privata esclusiva domenica sera per la serata targata Radio Italia, con tanti artisti in gara e altri ospiti d’eccezione

La grande kermesse sanremese ha anticipato l'inizio in casa Victory Morgana Bay domenica sera con una grande festa privata della più grande emittente di musica italiana, dove hanno partecipato numerosi artisti in gara e altri ospiti d’eccezione. Tra gli invitati presenti c'era anche il Re del cioccolato Ernst Knam che ha realizzato una torta per l’occasione.

Un programma intenso ed articolato quello che si appresta a vivere il team del Victory Morgana Bay da oggi sino a fine kermesse.

Questa sera, Lunedi 06 febbraio, Gran Gala della Stampa del Festival di Sanremo (sold out).

Martedì 07 febbraio la consolidata serata di Inaugurazione con la Agenzia GiG Promotion con l’Opening Party Dinner & Disco.

Cena di Gala Vip Opening Party (sold out)

Pago & Live music band - Italo Perez

Disco Club (Prenotazione ingresso)

Dan:Ros - Gianluca Argante

Dj set: Nicola Pigini - Leonardo Carioti - Roberto Blues - Andrea Mazzia - Stefano Riva

Animazione by Ad Astra Events

Mercoledì 08 Febbraio Event Amazon Music ((Private Party)

Giovedì 09 Febbraio Gran Galà delle Celebrità

Cena di Gala ricca di vip fra personaggi dello spettacolo, cantanti, giornalisti e imprenditori, per una serata all’insegna dell’intrattenimento, dell’eleganza e della mondanità. (Sold-out)

Dj Set dalle ore 01:00

Venerdì 10 Febbraio Sanremo On

Cena (Sold-out) con musica live e celebrities del panorama nazionale.

Disco Club In The Music (Prenotazione ingresso)

Dj Albert Marzinotto (Wonder Manage)

Resident Dj's: Andrea Mazzia - Stefano Riva

Animazione by Ad Astra Events

Sabato 11 Febbraio

CLOSING PARTY Dinner & Club

Dining show by Visionair Events, un dinner show internazionale ricco di sorprese dove cibo e spettacolo si mischiano, a partire dal ricco menù proposto. Lo show prende vita sin da subito con il marchio stravagante del collettivo Visionair Events: quella di Visionair Events è una compagna di artisti che sanno stupire ed emozionare.

Club LET'S PLAY THE MUSIC CLOSING PARTY (Prenotazione ingresso)

Dj Federico Scavo

Dj's resident : Andrea Mazzia - Stefano Riva

Animazione by Visionair Events





Per ulteriori informazioni e prenotazioni

reservations@victorymorganabay.it

Tel: 0184 591620