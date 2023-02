Terremoto di stanotte in Turchia: allerta rossa per il pericolo di Tsunami anche nella nostra provincia

C’è anche la provincia di Imperia nell’allerta per un probabile tsunami che potrebbe arrivare in tutto il Mar Mediterraneo, dopo il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria durante la notte.

Una scossa di magnitudo 7.9 è stata infatti registrata alle 4.17 ora locale (le 2.17 in Italia) nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Si registrano almeno 53 morti in Turchia e 42 nel nord della Siria. Sulla base dei dati elaborati dal centro allerta tsunami dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un'allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane.

La Protezione civile raccomanda di allontanarsi dalle zone costiere, di raggiungere l'area vicina più elevata e di seguire le indicazioni delle autorità locali. Il maremoto, spiega la Protezione Civile, consiste in una serie di onde marine prodotte dal rapido spostamento di una grande massa d'acqua. L'allerta indica la possibilità di un pericolo reale per le persone che si trovano vicino alla costa, specialmente se in zone poco alte.

Al momento tutte le forze dell’ordine sono in stato d’allerta per il pericolo che, secondo i dati degli esperti, potrebbe colpire la nostra provincia intorno alle 9. L’allerta maggiore è per il Sud Italia ma la Protezione Civile ha previsto pericolo anche nella nostra provincia. La Polizia Municipale pronta a chiudere eventuali strade, anche se sembra che per la nostra zona il pericolo sia ridotto.

Aggiornamento delle 6: l'allarme sembra poter rientrare e riguardare principalmente le coste della Calabria ma, almeno per ora, le forze dell'ordine rimangono in allerta e in attesa di provvedimenti.