Il coro 'Laudate dominum' di Imperia a Palazzo Chigi dalla premier Meloni (Foto)

Tre giorni ricchi di impegni, fede e forti emozioni per il coro “Laudate Dominum di Imperia” diretto da Manuela Corradi, in pellegrinaggio a Roma, che ha avuto l'onore di animare la santissima messa "prefestiva" di sabato scorso nella Basilica di San Pietro in Vaticano, celebrata all'altare della cattedra da Sua eminenza il cardinale Francesco Monterisi, arciprete emerito della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura.

La corale imperiese domenica scorsa ha animato altresì la celebrazione eucaristica domenicale presso il Santuario di San Salvatore in Lauro a Roma, presieduta da sua eminenza il cardinale Angelo Comastri, vicario generale emerito di sua santità per la città del Vaticano.

I componenti della corale con i familiari al seguito, questa mattina, prima di rientrare ad Imperia hanno potuto visitare Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati e nella stessa giornata sono stati ricevuti a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Giorgia Meloni. La presidente nella circostanza ha salutato con affetto la signora Nella Sismondini di Imperia che in questi giorni ha compiuto 102 anni e ha raggiunto in treno la capitale insieme ai pellegrini di Imperia.

Nella singolare occasione sono stati consegnati alla premier italiana alcuni prodotti tipici della Liguria di Ponente, in primis l'olio novello dell'entroterra imperiese. I pellegrini imperiesi sono stati accompagnati in questa trasferta a Roma e nella città del Vaticano dai diaconi Alex Dellerba e Salvatore Quaranta della Diocesi di Albenga-Imperia.