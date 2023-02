Trenino elettrico nella galleria di Capo Berta. Diano Domani: “Non crediamo sia funzionale all’economia di Diano Marina”

“Oltre ad ogni altra valutazione circa la fattibilità dell’opera annunciata nei giorni scorsi dal Sindaco Za dal Palazzo Comunale di Imperia, trattandosi di un progetto e di un servizio ancora tutto da progettare, realizzare ed affidare, intravediamo nell’idea proposta convenienze esclusivamente per la città di Imperia e non, come a noi interesserebbe, per Diano Marina e soprattutto per il comparto turistico e commerciale della nostra città”. Ad intervenire sull’eventualità di far circolare un trenino elettrico nella galleria di Capo Berta sono i consiglieri comunali d ‘Diano Domani’ Francesco Parrella e Micaela Cavalleri che spiegano: “Sicuramente non abbandonare la galleria al degrado sarebbe auspicabile, così come è indiscutibile che i percorsi ciclabili e pedonali andranno realizzati grazie ad un intervento finalmente definitivo sulla strada a mare ‘Incompiuta’, ma andrebbero fatte valutazioni attente e profonde sul riutilizzo della galleria che, per come è stato presentato il progetto del trenino elettrico, contiamo che sarà utilizzato assai maggiormente dai cittadini e turisti dianesi per raggiungere il capoluogo piuttosto che il contrario".

"È infatti fisiologico - continuano Parrella e Cavalleri - che i collegamenti tra i piccoli centri limitrofi a città più grandi servano a sfruttare l’inevitabile maggiore offerta commerciale, di servizi e dei pubblici esercizi (bar e ristoranti) da parte di chi, peraltro, fa da sempre i conti con un’importante afflusso stagionale di turisti e con successivi picchi di crisi di presenze nei mesi autunnali, invernali ed anche primaverili. Temiamo che il Sindaco Za abbia agito, intravedendo un’opera da realizzare suggerita da altri, soltanto per poter effettuare l’ennesimo annuncio pur non riflettendo sulle future dinamiche che la realizzazione di questo progetto potrebbero comportare, senza interessare i cittadini, le associazioni di categoria ed ovviamente senza nemmeno confrontarsi con il consiglio comunale".

"Valuteremo dunque le azioni da intraprendere per cercare di tutelare coloro che investono sul nostro territorio, mentre sul trenino elettrico magari avremmo preferito un accordo con gli altri comuni del golfo interessati per creare finalmente un collegamento costante, efficiente e sostenibile con la stazione ferroviaria di ‘Diano’.”.