Bordighera: grave incidente in centro città, 60enne colto da malore alla guida della sua auto

Grave incidente in centro a Bordighera poco fa dove un’auto condotta da un 60enne è finita sul marciapiede a seguito di un malore. L’uomo, in condizioni disperate, è stato estratto dalle lamiere e è stato stabilizzato dal personale del 118 e dalla Croce Rossa di Bordighera che lo ha trasportato in codice rosso di massima gravità.

Fortunatamente in quel momento non transitiva alcuna macchina e sul marciapiede non erano presenti passanti. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi dell’incidente. L'uomo è morto poco dopo il ricovero in ospedale