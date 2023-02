I Santarosa non ammessi al Festival comunque a Sanremo dal 5 al 12 Febbraio

Il gruppo musicale Santarosa, già partecipante al Festival di Sanremo nel 1989 e non ammessi a questa edizione del Festival di Sanremo, saranno comunque in città dal 5 al 12 febbraio.

Seguiti dalla Marco Balestreri Management, e dal Produttore Professor Guido Feri, la settimana inizierà con alcune interviste già domenica 5 per poi aprire la settimana festivaliera al "Gran gala ufficiale della stampa", che si terrà lunedì 6 febbraio al Victory Morgana Bay, con i due pezzi presentati alla commissione presieduta da Amadeus, l'inedito "Il libro violento della vita" canzone contro la guerra e le violenze in genere e la cover "Sei bellissima" entrambi in collaborazione con l' autore Claudio Daiano (Mina, Zanicchi, Dik Dik, Nomadi, Loredana Berté, Caterina Caselli etc. etc.).

Ė proprio l'argomento sulla guerra e sulla violenza ad aver convinto il direttore artistico del gala della stampa Ilio Masprone e la regista Renata Rivella a portare i Santarosa sul palco di questo evento di prestigio della settimana festivaliera presentato da Luana Ravegnini e Mario Bartoletti dove ci saranno volti e grandi nomi del mondo del giornalismo, dello spettacolo e della musica e patrocinato dal Comune di Sanremo Assessorato al turismo, Casinò municipale e Rai Liguria.

Il progetto dei Santarosa ė in radio e sugli store dal 26 gennaio ma sarà presentato in diversi teatri italiani nel corso del 2023.

La formazione ė composta dai due elementi fondatori, Angelo Tedesco tastiera/voce e Pasquale Curcio chitarra/voce/arrangiamenti, le voci di Sara Mazzaccaro e Tiziana Galdieri, le chitarre e il basso di Raffaele Franco e la batteria di Franco Gregorio.



(in basso l'intera locandina)