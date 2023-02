Diano Marina: addio al professor Antonio Maria Lapenta, aveva un legame con il ponente ligure

Il rinomato psichiatra, uno dei massimi esponenti dell’ipnosi in Italia, ha sempre manifestato amore per il ponente ligure, che frequentava con costanza.



"Diano marina ha avuto la fortuna di averlo ospite proprio l’estate scorsa in occasione della presentazione del libro “Tranfolanti si nasce (in basso a destra)”, di Valerio Remino, a cui il professor Lapenta aveva prestato la sua collaborazione per la stesura. Una serata piacevole e divertente che tutti coloro che hanno partecipato ricordano sicuramente con il sorriso. L’Amministrazione comunale porge le più sentite condoglianze alla famiglia" - fanno sapere dal Comune di Diano Marina.