Il Comune di Pontedassio cerca un consulente-collaboratore per il PNRR in collaborazione con Anci

Per la gestione, in collaborazione con Anci Liguria, dell’iter del progetto Green Community finanziato con i fondi del PNRR, l’amministrazione comunale di Pontedassio ha pubblicato sul sito istituzionale la manifestazione d’interesse per la ricerca di un consulente/collaboratore tecnico-amministrativo con il compito di implementazione dati e monitoraggio dei vari portali per il corretto sviluppo dei progetti da realizzare.

E’ richiesta una buona conoscenza delle piattaforme e dei portali ministeriali, dei sistemi di accesso, nonché un’adeguata competenza in materia di appalti e di gestione dei lavori pubblici. L’impegno richiesto è collegato con i tempi di attuazione dei progetti e potrebbe essere di almeno uno-due giorni settimanali per il periodo fino a giugno 2026. Il compenso verrà concordato direttamente con l’amministrazione comunale in base all’impegno lavorativo. La scadenza per la presentazione della domanda, attualmente prevista per lunedì prossimo, verrà prorogata fino a lunedì 20.