Due ore di intervento, ieri sera a Sanremo in frazione Poggio, per i Vigili del Fuoco della città dei fiori a causa del rogo che ha colpito la porzione del tetto di un’abitazione.

I pompieri sono stati chiamati dai proprietari e sono prontamente intervenuti spegnendo le fiamme. Il lavoro è poi terminato con la messa in sicurezza della copertura, andata a fuoco per cause ancora da accertare.