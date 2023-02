Sanremo: successo di pubblico per l'incontro allo Yacht Club Sanremo con l’associazione 'I Delfini del Ponente'

L’incontro di sabato 28 gennaio allo Yacht Club Sanremo con l’associazione 'I Delfini del Ponente' Aps di Imperia è stato premiato da un forte interesse da parte del numeroso pubblico presente alla cena-conferenza organizzata con la collaborazione del Consolato del Mare di Sanremo, organo tecnico della Famija Sanremasca.



"Le due brave e competenti biologhe Marine - si spiega nel comunicato -, Dott.sse Elena Fontanesi e Selena Marvaldi, hanno, con passione e metodo, presentato la principale attività di studio de 'I Delfini del Ponente': ricerca ed analisi dei Pod (gruppi) del Cetaceo Odontoceta Tursiope nel Ponente Ligure. Pur non mancando criticità e pericoli, il più intelligente dei cetacei, il Tursiops Truncatus (Tursiope) è oggi spesso visibile lungocosta, il suo habitat naturale, ed anche talvolta all’interno dei Porti. I numerosi avvistamenti negli ultimi tempi fanno ben sperare. Triste e barbara la loro detenzione in Italia ed altri paesi europei negli acquari e delfinari. Il paese asiatico India ha vietato la loro cattura e prigionia definendoli 'persone non umane'.".



l moderatore della serata, Gianni Manuguerra afferma: "L’associazione 'I Delfini del Ponente' è rappresentata da giovani colti e preparati che dedicano tempo, lavoro, risorse allo studio, divulgazione, difesa di quell’immenso patrimonio ambientale e culturale chiamato Mare del Ponente Ligure". Lo Yacht Club Sanremo ed il Consolato del Mare li ringraziano ed augurano loro buoni avvistamenti, studi e successi.