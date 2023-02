Sanremo: è stato un ottimo gennaio per il Casinò, incassati 4,3 milioni di euro, non accadeva da 10 anni

Mentre il Casinò vive e respira l’aria del Festival e si appresta ad ospitare la sala stampa e le collaterali della kermesse canora, registra il primo risultato positivo del 2023 in termini di incassi e presenze. Gennaio si è infatti concluso con l’introito di 4,29 milioni, che rapportato allo stesso periodo del 2022 significa un surplus del 70% pari a 1,77 milioni. Per riscontare un risultato così premiante bisogna ritornare indietro di dieci anni.

“Sono molto soddisfatto dei risultati del Casinò - afferma il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri - che si conferma polo d’intrattenimento di grande qualità e volano economico per il territorio. Abbiamo vissuto un 2022 e un inizio 2023 eccellenti sotto il profilo dei flussi turistici, una grande ripartenza che trova conferma nei dati della Casa da Gioco, ed è un risultato che premia l’ottimo lavoro fatto in questi anni dal Cda e dai dipendenti. Ora guardiamo con grande fiducia all’imminente settimana del Festival, che nelle previsioni si prospetta di grande impatto per qualità e numeri, uno straordinario palcoscenico internazionale per tutta la nostra città e soprattutto per il Casinò”.

“Il flusso turistico che continua sostenuto anche dalla presenza di molti visitatori francesi - dice il Presidente del Casinò Adriano Battistotti - le belle manifestazioni che nel periodo natalizio hanno rallegrato la città e le sale del Casinò, i tornei di poker settimanali, le numerosissime presenze legate al Festival in una Sanremo Sold Out hanno permesso di continuare la serie positiva che ha portato alla felice chiusura del 2022 a quota 43 milioni di euro. L’impegno profuso è costante per offrire alla clientela un’accoglienza professionale ed eventi di qualità soprattutto nel periodo festivaliero, uno dei più importanti dell’anno, per cui la casa da Gioco è pronta ad ospitare i suoi migliori clienti e i tanti turisti. Molte sono, infatti, le aspettative per questo mese di febbraio che vede Sanremo e il Casinò pronti a vivere un grande Festival, capace di edizione in edizione di rafforzare l’immagine turistica e ludica della Riviera".

Scendendo più nel dettaglio le slot machines a gennaio 2023 hanno incassato 3,37 milioni (+46% rispetto al 2022) mentre i Giochi Tradizionali hanno realizzato 919.000 di cui 270.000 introitati dalla Roulette Francese e 509.000 dai Giochi Americani. Ottime le presenze ben 15.000 di cui 11.000 ai tavoli verdi.