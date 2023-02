Sanremo: diversi furti nei negozi del centro, arrestata borseggiatrice seriale già ricercata

Una 44enne di origini slave è stata arrestata ieri pomeriggio dopo aver messo a segno innumerevoli furti con destrezza (circa una decina) commessi all’interno di alcuni esercizi commerciali di via Matteotti a Sanremo nel periodo compreso tra dicembre e gennaio scorsi.

La donna agiva utilizzando sempre lo stesso modus operandi: entrava in azione nelle ore di punta (intorno ad ora di pranzo) nei negozi di abbigliamento frequentati prevalentemente da donne che, in un momento di distrazione in quanto attente a scegliere capi di abbigliamento o perché impegnate in conversazioni telefoniche, venivano borseggiate.

Gli agenti del Commissariato, dopo le prime denunce raccolte a fine dicembre, hanno avviato un’attività di indagine dove è emerso che la donna arrivava a Sanremo sempre a bordo di un’auto francese con la quale, dopo aver compiuto i furti, ritornava in Francia. Da subito sono stati predisposti servizi per individuarla e l’occasione si è presentata ieri quando, a seguito di una querela per un furto di denaro e di una carta bancomat con la quale erano stati effettuati dei prelievi ad alcuni sportelli bancari cittadini, gli agenti si sono messi sulle sue tracce e nella tarda mattinata è stata fermata nei pressi della sua auto.

La borseggiatrice è stata trovata in possesso di due dispositivi per la lettura di tessere magnetiche, oltre a circa mille euro, di una carta bancomat e di un portafoglio contenente un documento appartenente ad una seconda vittima di un furto commesso sempre nella mattinata di ieri.

La Polizia ha accertato inoltre che in passato aveva fornito diversi nominativi in occasione di pregressi controlli e, sotto altre generalità, è emerso a suo carico un ordine di esecuzione per la condanna a sei mesi di reclusione per reati della stessa natura commessi a Venezia nel 2014. E' stata arrestata e condotta in carcere a Genova Pontedecimo oltre ad essere denunciata per la serie di borseggi commessi a Sanremo.