Imperia: proteste per la 'Cascione', risponde la Rari "Lavoriamo alle criticità ma alcune accuse sono false"

Pronta replica della Rari Nantes Imperia a una donna che fruisce della piscina ‘Felice Cascione’ del capoluogo. Questa mattina, infatti, la nostra lettrice Daniela Dittola (QUI) aveva lamentato una serie di disservizi all’interno dell’impianto natatorio.

Matteo Gai, direttore generale della piscina, respinge alcune della accuse, in primis quella dell’ascensore che non è assolutamente rotto: “E’ una notizia falsa e lesiva perché, se effettivamente non funzionasse creerebbe problemi alle persone disabili. Se la signora ha avuto problemi con l’ascensore per colpa di qualcuno che bloccava l’impianto, ovviamente, ci dispiace”.

Gai risponde anche in merito ai bagni chiusi: “Alcuni vengono tenuti chiusi, per una rotazione delle pulizie. Abbiamo infatti 10 bagni per le donne e altrettanti per gli uomini. Solitamente ne teniamo aperta la metà, senza dimenticare quelli all’entrata e ai piani superiori, solo per garantire sempre la perfetta pulizia di quelli a disposizione”.

Discorso a parte per le docce e gli asciugacapelli: “Effettivamente per la zona destinata alle donne i phon non sono eccessivamente caldi in questo periodo molto freddo. Ma ci stiamo lavorando, perché siamo in attesa di una nuova centralina per risolvere il problema. Non a caso sono gratuiti, per agevolare i clienti dell’impianto. Siamo comunque consapevoli che ci sono molte cose da fare”.

Gai ricorda che, nel periodo di chiusura, sono stati messi in campo circa 80mila euro di lavori: “Ora veniamo accusati di non fare nulla ma, invece, siamo intervenuti su spogliatoi, soffitti, vasche e luci. E’ normale che ora si debba lavorare ai dettaglio ma tutto e subito non si può fare. Non vogliamo dire di essere perfetti e sbagliamo, ovviamente, ma accogliamo tutte le criticità segnalate su cui intervenire, respingendo però quello che non corrisponde al vero”.