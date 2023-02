Diano Marina: grande festa ieri per l'inaugurazione del nido comunale di infanzia 'La Casetta' (Foto)

Aria di festa ieri a Diano Marina: tanti piccoli sorrisi hanno animato l’inaugurazione del Nido Comunale d’infanzia 'La Casetta', la nuova sede completamente ristrutturata sita nel Parco di Villa Scarsella.

Una vera casa in miniatura studiata e realizzata per ospitare in sicurezza e modernità i bambini da 0 a 3 anni. Una bella zona esterna coperta da un prato verde e un’area ludica con giochi adatti alla fascia d’età offrono un ulteriore spazio di crescita armoniosa.

Presenti al taglio del nastro il Sindaco Cristiano Za Garibaldi e l’Assessore ai Servizi Sociali Sabrina Messico, che hanno manifestato soddisfazione e gioia per l’opera conclusa. “E’ una festa dei bambini" ha dichiarato il Sindaco parlando ai genitori, agli invitati e agli educatori presenti, ricordando anche che a breve sarà depositato il progetto per il nuovo nido e per la scuola materna per cui il Comune ha vinto due bandi del PNRR e che, se l’iter seguirà il suo corso, saranno realizzati entro un paio d’anni.