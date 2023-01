Il sestiere Burgu di Ventimiglia ha partecipato domenica a 'CarnevaLoa 2023' a Loano

Carnevale speciale quello del sestiere Burgu di Ventimiglia, che ha partecipato domenica scorsa a Loano in occasione del ‘CarnevaLoa2023’. Tutti presenti, sbandieratori tamburini e corteo.

"Una giornata molto fredda ma con un bel sole, ha permesso - ci racconta il presidente Ramon Bruno - di esibirci in tutte le nostre specialità. I ragazzi del sestiere Burgu, come sempre hanno dimostrato grande maestranza e padronanza delle discipline, portando a termine le esibizioni in modo esemplare e intrattenendo il pubblico presente riscuotendo molti applausi".

Una manifestazione ricca di maschere e di giochi che andrà avanti fino al 26 febbraio quando il Sestiere Burgu tornerà nuovamente per la chiusura del Carnevale. Simpatico aneddoto molto simpatico è stato quello di aver conosciuto ‘Re del Peperone’ maschera della manifestazione, nonché attore nella parte del fruttivendolo del famosissimo film ‘Il Ciclone’.