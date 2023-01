Sanremo: asfalto disastrato, strada al buio, rifiuti, degrado e abbandono in via Tiro a Volo (foto)

Da via Tiro a Volo arriva la richiesta di aiuto di alcuni residenti che segnalano diverse situazioni di degrado e pericolo. Da circa quattro anni la strada è al buio, pare dopo la sostituzione dei vecchi lampioni con i sistemi a led, mentre da molto tempo l’asfalto è dissestato e pericoloso con squarci che sanno di trappola specie per i mezzi a due ruote.



Le prospettive di vedere la via rinascere con un nuovo hotel dopo l’abbattimento dell’edificio del Tiro a Volo si sono rivelate una chimera e anche alcune strutture esistenti, come la scala sul muraglione, sono abbandonate da tempo e a rischio crollo. Il terreno al di là delle reti è ormai una discarica dove, stando a quanto riferiscono alcuni residenti, spesso scoppiano incendi per via dei soliti incivili che abbandonano rifiuti e talvolta li danno alle fiamme. E anche lato mare la situazione non è delle migliori.



Le speranze dei residenti sono riposte nelle buone intenzioni dell’amministrazione alla quale si appellano per la soluzione di problemi ormai radicati da anni.