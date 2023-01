Bordighera: approvato dalla Giunta il progetto esecutivo per l’adeguamento della fognatura nera in via Pasteur

Approvato dalla Giunta di Bordighera il progetto definitivo - esecutivo per l’adeguamento della fognatura nera in via Pasteur, nel tratto compreso tra via del Lavoro e l’incrocio con via Mameli. Le opere saranno interamente finanziate con fondi PNRR, per un ammontare di 405.000 euro. In particolare, saranno sostituiti 745 metri di condotta delle acque nere; la nuova fognatura sarà del tipo a gravità.

“Un cantiere importante - ha commentato l’Assessore Laganà - reso necessario per le perdite ed i numerosi interventi che abbiamo dovuto effettuare finora sulle linee esistenti; in questo modo risolveremo disservizi, particolarmente critici in una zona così densamente popolata, che si ripetono da ormai troppo anni. Nello stesso tratto inoltre saranno presto installati nuovi corpi illuminanti a led di ultima generazione, per una maggior sicurezza stradale”.​