Ventimiglia: infastidiscono i clienti all’esterno di un supermercato, denunciati tre stranieri

Gli agenti della Polizia di Stato sono interventi ieri sera a Ventimiglia, nella frazione di Roverino, all’esterno di un supermercato periferico, dove era stata segnalata la presenza di due stranieri che molestavano i clienti in ingresso al negozio con atteggiamenti e comportamenti importuni e fastidiosi. Gli agenti hanno subito intercettato un cittadino somalo di 29 anni, regolare in Italia, che è stato indagato in stato di libertà per molestia e disturbo alle persone, un reato che prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda fino a 516 euro.



Pochi istanti dopo gli operatori sono riusciti a rintracciare anche la seconda persona segnalata che aveva avuto un alterco con un terzo individuo di nazionalità straniera. I poliziotti hanno bloccato sul nascere lo scontro e deferito all’Autorità Giudiziaria entrambi. Sottoposti ad accertamenti sono risultati anch’essi cittadini somali. Un uomo di 33 anni, con regolare permesso di soggiorno, è stato indagato per molestie disturbo alle persone e percosse, e un giovane di 22 anni è stato inquisito per le lesioni procurate al suo connazionale, il quale ha riportato 10 giorni di prognosi.