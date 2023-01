Sanremo: si allunga l’attesa per il cantiere del parcheggio interrato in piazza Eroi? Prima del via ai lavori il Comune vuole vederci chiaro

Quando parte il cantiere per il parcheggio interrato di piazza Eroi? È domanda che in città risuona da quando il sindaco Alberto Biancheri lo scorso 27 luglio ha annunciato la firma del contratto per l’attivazione del partenariato pubblico-privato.

“Negli ultimi quattro decenni abbiamo sentito promettere quest’opera senza mai vederne la realizzazione mentre nella vicina Francia e nelle principali città italiane ed europee la costruzione di parcheggi interrati vedeva il rifiorire di nuovi spazi urbani. Oggi colmiamo questo gap con un’infrastruttura tra le più importanti degli ultimi 20 anni”, con queste parole il primo cittadino aveva annunciato il passo cruciale verso la posa della prima pietra.

La domanda sin da allora era d’obbligo: quando partono i lavori? Nell’annuncio del progetto l’amministrazione aveva individuato l’inizio del 2023 come possibile periodo buono per iniziare con l’intervento ma, ad oggi, è ancora tutto fermo.

Perché? “Trattandosi di un leasing costruendo stiamo facendo tutte le verifiche necessarie sul contratto e tutti gli approfondimenti sul procedimento - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella - l’intenzione è quella di partire con i lavori in serenità dopo il Festival”.

L’intenzione dell’amministrazione è, quindi, quella di effettuare tutte le verifiche necessarie per fare in modo che il progetto, una volta partito, non conosca intoppi. Uno stop nel cuore della città sarebbe una macchia indelebile e, soprattutto, un disagio incalcolabile per la logistica del centro. Motivo per il quale gli uffici di palazzo Bellevue stanno prendendo tutto il tempo necessario per poter iniziare in sicurezza.

“Verranno realizzati oltre 200 nuovi posti auto in una città che da sempre ne soffre la carenza e sarà creata una piazza nuova con spazi pedonali - ha aggiunto il sindaco Biancheri in sede di presentazione - verde e giochi d'acqua in un'area centrale di Sanremo che, commercialmente e urbanisticamente, aveva bisogno di nuova vita e che, grazie ai 14 milioni di euro ottenuti per la Pigna tramite il PNRR, vedrà un ulteriore impulso rigenerativo”.

Il parcheggio interrato di piazza Eroi è un progetto che Sanremo attende da anni e che rivoluzionerà l’area nel cuore di Sanremo. Ora, firmato il contratto, sembra sia solo questione di tempo e di atti burocratici.