Sanremo: piazza Eroi, qualcosa si muove. Mattinata di lavori per l’eventuale presenza di ordigni bellici (foto)

Qualcosa si muove in piazza Eroi. Dopo settimane di attesa e qualche comprensibile perplessità in merito al maxi progetto del posteggio interrato, questa mattina la zona è stata oggetto di verifiche in vista del futuro scavo.

La piazza è stata delimitata e liberata da auto e motorini per consentire ai tecnici di effettuare tutti i rilievi necessari per la verifica del sottosuolo con particolare attenzione all’eventuale presenza di ordigni bellici. La storia recente di Sanremo, da via Matteotti a via Mameli passando per via Nino Bixio, insegna che “scavare” spesso è stato sinonimo di “stop” per via di ritrovamenti di varia natura. Motivo per il quale si sono rese necessarie le verifiche messe in atto questa mattina.

Il progetto per il futuro della piazza prevede, con la formula del leasing costruendo a spese del privato, la realizzazione di un parcheggio interrato per un totale di circa 200 posti auto e la rivoluzione della piazza con la creazione di aree pedonali, spazi verdi e fontane. Una vera rivoluzione per una zona nevralgica della città, un lavoro tanto atteso quanto impattante che, per forza di cose, renderà obbligatoria una lunga lista di verifiche per evitare intoppi.