Sanremo: lavori urgenti al viadotto della pista ciclabile in via Nino Bixio, chiuso il sottopasso ‘Croce Rossa’

Oltre alle modifiche alla viabilità dovute all’installazione del palco in piazza Colombo e della passerella in corso Garibaldi, questa sera il centro di Sanremo farà i conti con un’altra chiusura.



Il viadotto della pista ciclabile in via Nino Bixio ha necessità di lavori urgenti e, per allestire l’intervento, Amaie Energia ha chiesto al Comune di chiudere al traffico il sottopasso Croce Rossa. La circolazione sarà interrotta dalle 20 di questa sera fino al termine dei lavori. Un disagio non da poco durante giorni già complessi per la viabilità in centro, da qui la scelta di eseguire l’intervento a partire dalle 20.