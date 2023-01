Vallecrosia: confronto tra i residenti del centro storico e il consigliere comunale Fabio Perri

E’ fissato per mercoledì prossimo alle 21, nei locali delle ex scuole del centro storico di Vallecrosia Alta, un incontro tra i residenti e il Consigliere di opposizione Fabio Peri, per discutere e affrontare diversi temi molto importanti.

Sul tavolo la pulizia e il decoro, ma anche la gestione degli spazi dedicati ai giovani, anziani e famiglie, parlando di commercio, turismo e di organizzazione di eventi.

“Ringrazio le molte persone che mi hanno chiesto la disponibilità ad incontrare i cittadini – sottolinea Perri - alle quali ho risposto da subito che è doveroso farlo. Ho sempre tenuto alta l'attenzione verso il centro storico e, con questo confronto, desidero ascoltare i residenti per comprendere ed approfondire le criticità del nostro borgo e i loro suggerimenti”.