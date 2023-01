Sanremo: Giornata della Memoria, il programma delle celebrazioni per il 27 gennaio

Venerdì 27 gennaio il Comune di Sanremo aderisce alle celebrazioni per la “Giornata della Memoria”. La cerimonia prenderà il via alle 9.30 con il tradizionale omaggio con la posa di una composizione floreale fregiata dal tricolore presso la lapide in corso Mombello in ricordo dei militari sanremesi internati nei lager nazisti. Alla cerimonia sarà presente il Gonfalone civico con agenti in alta uniforme.

"Sempre venerdì 27 gennaio, alle 10.30, nell’aula delle Magnolie del Liceo Cassini di Sanremo, si svolgerà incontro con il prof. Costantino Di Sante e la presentazione del libro 'Criminali del Campo di Concentramento di Bolzano, deposizioni, disegni, foto e documenti inediti' " - ricordano dal Comune.



"Verrà proiettato il documentario “Gli ultimi mesi Il Lager di Bolzano”. Modera il giornalista e scrittore Daniele La Corte. Interverranno il vicesindaco Costanza Pireri e l’assessore alla cultura Silvana Ormea. La cittadinanza è invitata a partecipare" - concludono.